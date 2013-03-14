Мітингувати готові 28% українців (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, презентовані сьогодні директором Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Іриною Бекешкіною.

Більшість виборців – 77% - ще не розчарувались у Верховній Раді і вважають, що зробили на виборах 2012 року правильний вибір.

Водночас протилежна думка з цього приводу у 8,6% опитаних. Не змогли відповісти – 14%.

Згідно з отриманими даними, найбільш впевнені у правильності свого вибору прихильники ВО «Свобода» - 93%, Комуністичної партії Країни – 86%, партії «УДАР» - 84% та «Батьківщини» - 83%.

Разом з тим прихильники Партії регіонів дещо менше впевнені у правильності свого вибору - не розчарувалися 69%.

Найбільш позитивно оцінюють діяльність Верховної Ради також виборці «Свободи» та КПУ: 89% та 83% відповідно.

Водночас лише третина населення (35%) вважає, що нинішня Верховна Рада допрацює увесь належний термін до листопада 2017 року. 28% опитаних вважають, що відбудуться дострокові вибори, а 37% не змогли відповісти на це запитання. Лише 14% населення повністю чи переважно задоволені тим, як зараз працює Верховна Рада, 77% роботою парламенту не задоволені, інші не змогли відповісти.

Ставлення до блокування Верховної Ради у українців суперечливе: 43% сприймають блокування ВР позитивно, а 31% негативно, іншим важко відповісти на це запитання. Найбільш негативне ставлення до блокування парламенту у виборців Партії регіонів (49% ставляться негативно, а 29% позитивно) та КПУ (57% ставляться негативно та 21% позитивно до блокування).

За діяльністю Верховної Ради постійно стежать лише 17% українців, ще 36% стежать за діяльністю парламенту час від часу, 25% - іноді, а 25% - не цікавляться взагалі. Разом із тим 51% українців не знають, хто є депутатом на їхньому окрузі, а 60% не знають, в яку фракцію входить депутат від їх округу, 80,5% не знають, як можна зв’язатися зі своїм депутатом (19% знають і лише 1% - зв’язувались).

Готові особисто взяти участь у мітингах і демонстраціях наразі 28% українців (10% візьмуть обов’язково, 18% скоріш за все), не збираються брати участь у виступах та протестах - 59% населення (39% - точно не візьмуть, 20% скоріш за все не візьмуть).

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Дослідження було проведено Фондом «Демократичні ініціативи» разом із Київським міжнародним інститутом соціології з 5 по 13 березня. Опитування проводилось у 109 населених пунктах, методом інтерв’ю було опитано 2037 респондентів за стохастичною вибіркою. Дані дослідження є репрезентативними. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.