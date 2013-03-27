Арбузов змінив Хорошковського в Економічній раді СНД

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Валерія Хорошковського, який раніше обіймав цей пост, звільнено з посади.

Нове призначення, як передбачається, забезпечить участь України в діяльності Економічної ради СНД, яка є основним виконавчим органом СНД і забезпечує реалізацію міжнародних угод, прийнятих у рамках СНД, рішень глав держав і Ради урядів країн СНД щодо функціонування зони вільної торгівлі СНД і угод з інших питань економічного співробітництва.

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Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2012 р. Президент України призначив новий склад Кабінету міністрів.

Також 24 грудня Президент України В.Янукович своїм указом призначив С.Арбузова першим віце-прем'єр-міністром України. До цього С.Арбузов обіймав пост голови Національного банку з 2010 року.

14 грудня В.Хорошковський подав Президенту України заяву про відставку з посади першого віце-прем'єр-міністра України у зв'язку з незгодою з повторним призначенням Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра України.