Київ знову стоїть у багатокілометрових заторах

У Києві з самого ранку утворилися великі затори. За даними Яндекс.Пробки, на даний момент стоїть Борщагівська вулиця, проспект Леся Курбаса - у бік центру, вул. Вадима Гетьмана, Космонавта Комарова - в обидва боки. Єдиний спосіб дістатися у центр для жителів Борщагівки - їхати швидкісним трамваєм.

Ускладнено рух на Оболонському масиві та Виноградарі, окружна заблокована місцями. За даними Яндексу, немає заторів на Богатирській вулиці.

Броварський проспект та міст Метро також вільні. Заблоковані окремі ділянки Кільцевої дороги, утворилися затори на Троєщині і на під'їзді до Московського мосту, а також на Олени Теліги у бік Шулявки.

Частково заблокований Чоколівський бульвар. Транспортний «колапс» охопив центр і Поділ. Затори утворилися також на Солом'янці і Троєщині.

Загальний рівень заторів станом на 9 ранку - 8 балів.