Українець намагався ввезти з Польщі 11 пістолетів
10:25, 27 березня 2013Суспільство
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Сьогодні вночі співробітники Державної прикордонної служби завадили жителю Чернівецької області перевезти через українсько-польський кордон 11 пістолетів.
11 пістолетів вилучили прикордонники/ Фото : zbroya.info
Чоловік приховав їх у спеціально обладнаних сховках свого автомобіля «Фольксваген Кадді», повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Громадянин України повертався додому через пункт пропуску «Краківець» (Львівська область).
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В його автомобілі було виявлено 11 пістолетів марок Walter P 22, Ballester-Molina, Glok 19, Glok 17, HKP 30, USP, а також 20 обойм, дерев’яну кобуру до «Маузера», пластмасові шомполи, футляри для зберігання пістолетів тощо.
Про даний факт поінформовано співробітників УСБУ у Львівській області.
Пістолети вилучено для проведення експертизи.
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