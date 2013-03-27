Українець намагався ввезти з Польщі 11 пістолетів

10:25, 27 березня 2013
Суспільство
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Сьогодні вночі співробітники Державної прикордонної служби завадили жителю Чернівецької області перевезти через українсько-польський кордон 11 пістолетів.

11 пістолетів вилучили прикордонники/ Фото : zbroya.info

Чоловік приховав їх у спеціально обладнаних сховках свого автомобіля «Фольксваген Кадді», повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Громадянин України повертався додому через пункт пропуску «Краківець» (Львівська область).

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В його автомобілі було виявлено 11 пістолетів марок Walter P 22, Ballester-Molina, Glok 19, Glok 17, HKP 30, USP, а також 20 обойм, дерев’яну кобуру до «Маузера», пластмасові шомполи, футляри для зберігання пістолетів тощо.

Про даний факт поінформовано співробітників УСБУ у Львівській області.

Пістолети вилучено для проведення експертизи.

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