22 посилки з Німеччини виявилися з оптичними прицілами

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської регіональної митниці.

Протягом одного дня, одразу в 22 поштових відправленнях, що надійшли з Німеччини на адресу жителів українських міст та селищ співробітники столичної митниці зафіксували невідповідність заявленого відправниками товару та наявного. Замість вказаного одягу та взуття митники виявили значну кількість нових оптичних прицілів.

На цю тему: Прикордонники знайшли в "жигулях" снайперський приціл

За висновком фахівців, загальна вартість виявлених прицілів становить майже 670 тис грн.

За виявленими фактами порушення митних правил заведено адміністративні справи за ст. 473 Митного кодексу.