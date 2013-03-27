Столична ДАІ просить водіїв відігнати припарковані авто

Столична Державтоінспекція закликає водіїв, які залишили свій автотранспорт на проїзній частині під час негоди, повернутися та забрати транспортні засоби самостійно або за допомогою евакуаторів, аби не ускладнювати дорожній рух та прибирання снігу.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

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Також, з урахуванням ситуації, що склалася, ДАІ радить автовласникам поки що не вирушати у поїздки без нагальної потреби. «Коли ж така необхідність виникла, то потрібно неухильно дотримуватись правил зупинки та стоянки і залишати транспорт в тих місцях, де він не заважатиме роботі снігоприбиральної техніки», - наголошується в повідомленні.

При цьому в ДАІ зазначають, що в Києві досі тривають заходи щодо ліквідації наслідків негоди, вже відновлена частина маршрутів руху громадського транспорту, ліквідуються затори, розчищаються основні дороги міста.