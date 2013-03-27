ЗМІ: Конституційний Суд учетверте відмовився оцінювати мовний закон

Конституційний Суд відмовився розглядати уже четверте подання про визнання неконституційним мовного закону "Ківалова-Колесніченка".

Як повідомляє Українська правда, посилаючись на свої джерела, КС відхилив подання 51 народного депутата.

Народні депутати просили визнати даний закон неконституційним у зв’язку з порушенням процедури його розгляду, ухвалення та набрання чинності.

Як аргументи, депутати від опозиції звертали увагу суддів на порушення положень регламенту під час попереднього розгляду законопроекту, внесення його на голосування та відсутність окремих депутатів під час голосування.

Судді КС не взяли до уваги наявність рішення Європейського суду з прав людини у справі "Олександр Волков проти України" та відмовили з формальних підстав, вказавши, що суд не уповноважений перевіряти дотримання положень регламенту Верховної Ради під час прийняття законів.

Доповідачем у справі був суддя Михайло Запорожець, який до призначення в КС працював суддею Апеляційного суду Луганської області.

Як відомо, до цього КС відмовився розглядати три інших подання щодо мовного закону - Львівської міської ради, а також голови Львівської облради та 51 депутата Верховної Ради.