Власник «Дельта Банку» купив «Сведбанк»

Про це повідомило УНІАН джерело у «Сведбанку».

За словами співрозмовника, М.Лагун купує всі акції «Сведбанка» у шведського Swedbank AB (99,99% акцій банку), документи щодо цієї купівлі вже підписано, сума угоди не повідомляється. Також зазначається, що в найближчі два місяці, до моменту реєстрації в Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку, а також одержання дозвільних документів Антимонопольного комітету і Національного банку України, склад правління банку змінюватися не буде, і банк працюватиме під своїм брендом.

Як повідомляв УНІАН, власник «Дельта Банку» М.Лагун вів переговори про придбання «Сведбанку», дочірньої структури Swedbank AB (Швеція) в Україні, з січня цього року.

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Довідка УНІАН. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 29,84 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 18,02 млрд грн, зобов'язання - 26,83 млрд грн, кошти клієнтів - 17,20 млрд грн, власний капітал - 3,01 млрд грн, статутний капітал - 2,33 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 97,86 млн. грн.

Основними власниками банку є бізнесмен М.Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

28 лютого завершена операція з придбання М.Лагуном 100% акцій «Кредитпромбанку», і процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.

«Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 3,3 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 1,99 млрд грн, зобов'язання – 3,06 млрд грн, кошти клієнтів – 44,97 млн. грн, власний капітал – 246,21 млн. грн, статутний капітал – 5,44 млрд грн.

У 2012 році банк одержав збиток у розмірі 527,28 млн. грн.