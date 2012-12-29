Нацбанк дозволив Лагуну купити Кредитпромбанк

Про це повідомляє прес-служба "Дельта-Банку".

Як йдеться у повідомленні, Нацбанк також погодив призначення головою правління "Кредитпромбанку" Віталія Масюри, який за сумісництвом обіймає посаду першого заступника голови правління "Дельта Банку".

Попередній дозвіл Антимонопольного комітету України на здійснення цієї операції було отримано 25 грудня.

Як повідомляв раніше УНІАН, співвласник "Дельта Банку" (м. Київ) Микола Лагун купує великий український банк "Кредитпромбанк" за символічну ціну 1 долар.

"Кредитпромбанк" працює на ринку України з 1997 року. За даними Національного банку, на 1 жовтня 2012 року банк посідає 19-е місце серед 175-ти банків України (активи становлять 12,548 млрд грн).