Депутат пропонує виділити чверть мільярда для Земельного банку

Згідно з внесеним ним законопроектом (№2655, зареєстрований 29 березня 2013 року) «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», з вказаної суми 192 млн грн мають бути спрямовані на проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення, 48 млн грн - на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, 5,2 млн грн - на державну реєстрацію земельних ділянок і 9,6 млн грн - на державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2013 року Державний земельний банк одержав з держбюджету 120 млн грн на формування статутного капіталу. За даними Мінагропроду, Держзембанк почне видавати аграріям кредити під 10-12% річних вже у 2013 році.

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На цю тему: Довідка УНІАН. 2 липня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою створив Державний земельний банк зі статутним капіталом 120 млн грн. 100% статутного капіталу банку належать державі. Державний земельний банк має право здійснювати операції із земельними ділянками і майновими правами на земельні ділянки відповідно до законодавства України у сфері земельних відносин і свого статуту.