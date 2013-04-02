Голову кооперативу «Куяльник» випустили з СІЗО під заставу

В Одесі підозрюваний у шахрайстві голова кооперативу «Куяльник» Євген Хайкін 1 квітня був випущений із СИЗО під заставу в 340 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН представники ініціативної групи підприємців ринку «Куяльник», необхідну для оформлення застави суму вніс один із депутатів Верховної Ради.

Гроші надійшли 29 березня, але з технічних причин оформити звільнення Є.Хайкіна стало можливо лише 1 квітня.

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Як повідомляв УНІАН, Є.Хайкіна затримали 22 березня за підозрою в шахрайстві. Затримання проводилося згідно з ухвалою Приморського районного суду Одеси. Цей же суд 23 березня ухвалив випустити Є.Хайкіна із СІЗО під заставу в 340 тис. грн.

За інформацією прес-служби прокуратури Одеської області, Є.Хайкін підозрюється в завданні збитків власникам однойменного ринку й державі загалом 35 млн грн.

9 лютого 2013 року прокуратура стосовно Є.Хайкіна зареєструвала в Єдиному реєстрі досудових розслідувань офіційну заяву керівництва ТОВ «Авторинок «Куяльник» і почала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Досудовим слідством встановлено, що Є.Хайкін створив злочинну схему, використовуючи яку, ввів в оману сотні підприємців авторинку, тривалий час вимагав і збирав із них гроші, які використовував на власні потреби. «Про це дали свідчення підприємці ринку. Крім того, експертами попередньо встановлено, що своїми діями Хайкін завдав матеріальної шкоди державі в розмірі 16 млн грн у зв'язку з привласненням ринкового збору, земельного та інших видів податків, а також законним власникам авторинку «Куяльник», привласнивши їхнє майно й доходи на суму 19 млн грн», - йшлося в повідомленні.

Затримання Є.Хайкіна викликало в Одесі масштабні акції протесту.