Світовий банк знизив прогноз зростання ВВП України до 1%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший економіст Світового банку в Україні Руслан Піонтковський на прес-конференції в Києві у вівторок.

На тему: Азаров обіцяє зростання ВВП на 3% у цьому році

При цьому він зазначив, що в 2014 році можливе поліпшення ситуації на зовнішніх ринках, у результаті чого зростання ВВП України в 2014 році очікується на рівні 3%.

На 2015 рік експерти Світового банку прогнозують зростання ВВП країни на рівні 4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, спад ВВП України в 4-му кварталі 2012 року порівняно з 4-м кварталом 2011 року становив 2,5% (колишня оцінка — спад 2,7%), а порівняно з 3-м кварталом 2012 року з урахуванням сезонного чинника – спад 0,8%.

Зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,409 трлн грн, у 4-му кварталі 2012 року — 378,56 млрд грн.

Спад ВВП країни в 3-му кварталі 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року становив 1,3%, у 2-му кварталі - зростання 3%, у 1-му кварталі - зростання 2%.

Зростання ВВП України за 2011 рік становило - 5,2% (номінальний ВВП - 1,317 трлн грн).

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.