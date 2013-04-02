У Макіївці школа вже третій місяць стоїть з обваленим дахом

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили батьки учнів цієї школи, які надіслали відповідний лист до Макіївської міськради.

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Батьки нагадали, що часткове руйнування покрівлі школи сталося 12 січня 2013 року, і початкові класи продовжили навчання в головному корпусі школи, а старші разом з вчителями тимчасово були переведені в іншу школу району (в ОШ № 18). Але, так як сусідня школа знаходиться не близько, дітям організовано підвезення, хоча дуже багатьом школярам через різний розклад уроків часто доводиться добиратися в сусідній навчальний заклад самостійно, що вносить певні незручності.

«Керівництво школи не володіє інформацією щодо ремонту і не може відповісти на наші запитання», - сказано в листі.

Стурбовані ситуацією, що склалася, батьки письмово запросили начальника міського відділу освіти Макіївської міськради Ірину Лях на ініційовані ними загальношкільні батьківські збори, які відбудуться в п'ятницю, 5 квітня, в будівлі школи № 77.

Однак, поки письмової відповіді від І. Лях із міськради немає.

Своє звернення підписали всі 10 членів батьківського комітету ЗОШ № 77.

Як повідомляв УНІАН, у Макіївці Донецької області в українській загальноосвітній школі № 77 (школи I - II ступенів навчання) в суботу, 12 січня, відбулося часткове руйнування покрівлі. У школі на той момент не було занять, тому ніхто не постраждав. Була зруйнована покрівля на площі 60 кв. м, облицювання стіни на площі 20 кв. м; пошкоджено теплопостачання шкільної прибудови.