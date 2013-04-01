Голова комітету ВР: В Україні «для економії» хочуть закрити 143 школи

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала голова Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Лілія Гриневич під час Погоджувальної ради, посилаючись на зібрані комітетом дані від облдержадміністрацій.

За її словами, таким чином буде звільнено майже півтори тисячі учителів, «а держава заощадить аж 44 мільйони гривень».

Як наголосила Л.Гриневич, відбувається «скорочення доступності освіти», а її якість не підвищується.

«Вчителі, яких скорочують на селі, не мають шансів знайти іншу роботу. Але куди йдуть кошти взагалі від такої економії?», - наголосила голова комітету.

Водночас, сказала Л.Гриневич, уряд не виконує графік скорочення різниці між базовою ставкою Єдиної тарифної сітки і мінімальною зарплатою. «І підтвердженням цьому є постанова уряду від 27 березня, якої ми вимагали, але яка написана зовсім і прийнята в інший редакції», - зазначила вона.

За словами голови комітету, постанова «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», прийнята урядом 27 березня, зберігає цю різницю у 295 грн.

Л.Гриневич повідомила, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2013 року встановлено у розмірі 852 грн, тоді як, відповідно до Генеральної угоди, підписаної з профспілками, базова тарифна ставка мала бути підвищеною з 1 січня цього року до 928 грн, а з 1 квітня - 942 грн.

«Таким чином, далі зберігається розрив між мінімальною заробітною платою і першим тарифним розрядом, який був ще з минулого року, - 295 гривень. Й освітяни, медики та інші бюджетники далі втрачають кошти», - наголосила Л.Гриневич.

Крім того, за її словами, закупівля урядом підручників за цінами 100, 200, 400 грн – це «лише один із прикладів необгрунтованих витрат чи навіть зловживань, якими знову має зайнятися Рахункова палата».

Л.Гриневич переконана у необхідності зробити висновки щодо оптимізації мережі закладів освіти і дій уряду.

Вона закликала керівництво ВР та голів комітетів підтримати постанову про проведення парламентських слухань щодо доступності та якості загальної середньої освіти на початок жовтня поточного року.