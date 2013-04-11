У учасника перестрілки між водіями знайшли журналістське посвідчення

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, у зв’язку з тим, що останнім часом в Одесі зафіксовано факти вирішення конфліктів шляхом застосування зброї, прокуратурою проведена перевірка законності видачі зброї та правомірності дозволів на її носіння.

У ході перевірки встановлено, що редактор газети «Охота, оружие и закон» в 2011 році видав підроблену довідку про те, що 26-річний житель Одеси є позаштатним кореспондентом цього видання. "На основі одержаної довідки начальник управління громадської безпеки ГУ МВС України в області в квітні минулого року видав чоловікові дозвіл на носіння і зберігання пістолета «ПМР» калібру 9 мм», - повідомили в прес-службі.

Як пояснили УНІАН у прокуратурі, посвідчення газети «Охота, оружие и закон» було виявлене у учасника конфлікту, який застосував зброю під час з'ясування стосунків між двома водіями в Малинівському районі Одеси.

Прокуратурою Одеської області 4 квітня почато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) і слідчим відділом почато досудове розслідування.

Крім того, прокуратурою в ГУ МВС України в Одеській області почата масштабна перевірка законності видачі громадянам дозволів на носіння і зберігання зброї.

На цю тему: В Одесі на людній вулиці сталася перестрілка між двома водіями

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Малинівському районі Одеси на людній вулиці між двома учасниками дорожнього руху виник конфлікт, у ході якого водій автомобіля «Шевроле» вистрілив у водія «Тойоти». Потерпілого - одесита 1986 року народження - доставлено в лікарню. Водій «Шевроле» з місця події втік. Співробітники міліції встановили особу підозрюваного.