Аварію у Бортничах ліквідували вручну

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Єдино можливим засобом оперативної ліквідації прориву і попередження розширення масштабів події стало залучення особового складу для виконання робіт вручну", - зазначили там.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 осіб та 36 одиниць спеціальної техніки, уточнили у ДСНС.

Аварію ліквідували о 5 годині ранку 11 квітня. Виток води припинили шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву.

"Роботи ускладнювалися утворенням промоїни у важкодоступному місті, обмеженими можливостями щодо залучення техніки до виконання відновлювальних робіт та проведенням робіт у нічний час", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 10 квітня близько 19 години в Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та високого підняття ґрунтових вод відбулося інтенсивне обводнення тіла дамби, яке призвело до втрати її стійкісних характеристик.

Це спричинило прорив дамби в районі перепускного колодязя, внаслідок чого тала вода почала поступати в приймальний резервуар насосної станції. Встановлений в станції насос відкачував воду, що поступала, але через великий приток води насос не впорався з надто великим об’ємом. Приймальний резервуар переповнився і частина води вилилася на прилеглу територію.