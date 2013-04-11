В Україні відкрили нове нафтове родовище

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відкрила нове нафтове родовище в Полтавській області з початковим дебітом більш як 60 тонн на добу, повідомляє прес-служба компанії.

«10 квітня 2013 року в процесі випробувань пошукової свердловини №110-Руновщинська Будищансько-Чутівської ділянки, власником якої є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», одержано потужну притоку нафти з початковим дебітом більш як 60 тонн на добу», - говориться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, зараз на свердловині проводяться гідродинамічні дослідження. «Це вже друге родовище, відкрите Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». У вересні 2012 року свердловиною №100-Руновщинська було відкрито Руновщинське газове родовище», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», відкрила нове родовище газу в Полтавській області із запасами 700 млн. куб. м.

Це родовище розташоване поряд із Горобцивським і Відрадненським родовищами, де вже ведеться видобуток газу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.