Ставицький сподівається, що Нафтогаз перестане бути збитковим вже у 2013 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам у середу керівник міністерства Едуард Ставицький.

"У нас є кілька пропозицій. Ми хочемо вийти на беззбитковість по року в контексті реформування компанії", – сказав він.

Міністр зазначив, що фінансовий план "Нафтогазу" може бути затверджений урядом до травня.

Крім того, за словами Е.Ставицького, до порядку денного засідання уряду на наступний понеділок, 15 квітня, внесено питання про затвердження фінплану компанії "Енергоатом".

При цьому міністр не назвав чистий прибуток, який закладений у проект фінплану, зазначивши лише, що він буде більший на 10%, ніж у 2012 році.

Як повідомляв раніше УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» одержала у 2012 році чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії. За 2011 рік компанія одержала чистий прибуток у розмірі 7,764 млрд грн.

Валовий збиток компанії за 2012 рік становив 0,261 млрд грн, тоді як у 2011 році валовий прибуток становив 11,973 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.