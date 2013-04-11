Попов заспокоює, що Бортницька станція - під контролем

Бортницька станція аерації працює у звичайному режимі. Нештатна ситуація, яка сталася цієї ночі на одному з трьох мулових полів БСА, виведених близько 10 років тому з експлуатації, ліквідована. Загрози підтоплення прилеглих територій немає.

Про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За словами О.Попова, територія, на якій сталася аварія, не задіяна у технологічному процесі станції і не впливає на її роботу. Незважаючи на відсутність загроз для жителів найближчих сіл та сільськогосподарських угідь, у прилеглі населені пункти направлено фахівців для моніторингу ситуації.

Також О.Попов подякував за оперативну, злагоджену роботу усім, хто був минулої ночі залучений до ліквідації наслідків аварії. Зокрема, керівництву та співробітниках ДСНС України, особовому складу Збройних сил, а також керівництву і персоналу ПАТ «АК «Київводоканал» та КК «Київавтодор».

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня близько 19 години в Бориспільському районі Київської області на муловому полі №3 площею 106 га Бортницької станції аерації ПАТ «АК «Київводоканал», яке не експлуатується, в результаті інтенсивного танення великої маси снігу та високого підняття ґрунтових вод сталося інтенсивне обводнення тіла дамби, яке призвело до втрати її стійкісних характеристик та прориву.

Сьогодні, 11 квітня, о 5 годині 45 хвилин витік води припинено шляхом спорудження перемички та зміцнення обвалування в місці промиву.

Роботи ускладнювалися утворенням промоїни у важкодоступному місті, обмеженими можливостями щодо залучення техніки до виконання відновлювальних робіт та проведенням робіт у нічний час.

У зв’язку з небезпечністю просування важкої техніки дамбою, яка перенасичена талою водою, було вирішено вручну передавати мішки з піском до місця аварії. Всього було використано 5 тисяч мішків з піском.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучалося 590 чол. та 36 одиниць спеціальної техніки.