Свободівця, який спалив прапор ПР, посадили до СІЗО на 5 діб

Хмельницький міськрайонний суд сьогодні ухвалив рішення щодо арешту свободівця, помічника-консультанта народного депутата України від ВО "Свобода" І.Сабія Віктора Бурлика , який спалив прапор Партії регіонів у Хмельницькому біля пам'ятника Тараса Шевченка 9 березня цього року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив нардеп І.Сабій.

"Бурлика посадили до Хмельницького СІЗО на п'ять діб. Суд застосував статтю "злісне хуліганство", - прокоментував політик.

Він зазначив, що двоє інших свободівців - Дмитро Бакалець і Максим Мужичук - відбулися адміністративною відповідальністю, відповідно сплативши , 81 грн і 51 грн.

В обласній організації Партії регіонів задоволені судовим рішенням.

"Ми задоволені тим, що правопорушник має бути покараний. Яке там стягнення (більше чи менше), мене це не дуже хвилює. Рішення ухвалював суд. Я вважаю, що будь-який правопорушник має відповідати за свої незаконні дії", - прокоментував УНІАН заступник голови облорганізації ПР Михайло Войтюк.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня цього року у Хмельницькому біля пам’ятника Тарасу Шевченка активісти обласної організації ВО “Свобода” спалили прапор Партії регіонів на знак протесту проти політики діючої влади.

Акт спалення стягу провели перед офіційними заходами влади.

І.Сабій зауважив, що кілька правоохоронців намагалися завадити його опозиційній силі спалити прапор Партії регіонів.

“Своєю акцією ми намагалися продемонструвати ставлення українців до влади Партії регіонів”, - наголосив свободівець.

Пізніше Хмельницька міська організація Партії регіонів направила звернення у міський відділ міліції з проханням притягнути до кримінальної відповідальності (за частиною 2 ст. 296 ККУ) активістів ВО “Свобода”, які спалили прапор регіоналів.