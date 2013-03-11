Регіонали просять покарати свободівців, які спалили прапор ПР у Хмельницькому

Хмельницька міська організація Партії регіонів звернулась у міськвідділ міліції з проханням притягнути до кримінальної відповідальності (за частиною 2 ст. 296 ККУ) активістів ВО “Свобода”, які спалили прапор «регіоналів» 9 березня перед пам’ятником Тараса Шевченка у Хмельницькому.

Як повідомив УНІАН заступник голови облорганізації ПР Михайло Войтюк, цю заяву вони надіслали в міліцію 9 березня.

Він зазначив, що такими діями свободівці продемонстрували нетерпимість та нетолерантність щодо іншої політичної сили та її прибічників, порушували громадський порядок та знищили офіційну символіку партії влади, “зачепивши інтереси членів Партії регіонів”.

“У такому руслі змагання між політичними опонентами не можуть відбуватися. Тому що це викликає нагнітання психозу. Це силовий метод, який не робить честі “Свободі”, - пояснив М.Войтюк.

Водночас регіонал стверджує, що спалений у суботу прапор був сплановано викрадений з фасаду будівлі офісу міської організації ПР.

В свою чергу у прес-службі Хмельницької організації ВО «Свобода» повідомили УНІАН, що після спалення прапора ПР у Хмельницькому розпочалися політичні репресії проти «Свободи»

Зокрема, як повідомили у прес-службі, увечері 10 березня до помешкання помічника-консультанта народного депутата України Дмитра Бакальця зайшли двоє працівників міліції для виклику на допит з приводу участі в акції до Дня народження Тараса Шевченка. Під час вечірнього візиту міліціянти всіма силами намагалися чинити психологічний тиск на свободівця та членів його родини. «Свобода» розцінює цю подію як спробу Партії регіонів використати міліцію як інструмент розправи з політичними опонентами на Хмельниччині.

У “Свбоді” заявляють, що повідомлення про допит було надано з порушенням чинного законодавства. Так, документ вручено о 18:30 10 березня – у ньому зазначається, що Д.Бакалець повинен з’явитися у відділ міліції на 9:00 11 березня, що прямо суперечить ч.8 ст.135 КПК України, у якій зазначено: «Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше, ніж за три дні до дня коли вона зобов’язана прибути за викликом».

Цим самим Д.Бакалець був позбавлений можливості забезпечити захист і не зміг звернутися за правовою допомогою до адвокатів та підготуватися до слідчої дії.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня у Хмельницькому біля пам’ятника Тарасу Шевченку активісти обласної організації ВО “Свобода” спалили прапор Партії регіонів на знак протесту проти політики діючої влади.

Народний депутат від ВО Свобода”, і керівник облорганізації партії Ігор Сабій уточнив, що акт спалення провели перед офіційними заходами влади із вшатування пам’яті Т.Шевченка.

“Своєю акцією ми намагалися продемонструвати ставлення українців до влади Партії регіонів”, - наголосив І.Сабій.