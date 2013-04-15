У 9 областях України є підтоплені дороги

У 9 областях України на дорогах місцевого значення через підвищення рівня води у річках обмежено рух автомобільного транспорту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України, зокрема, рух обмежено у Житомирській, Тернопільській, Волинській, Закарпатській, Київській, Рівненській, Сумській, Чернівецькій та Чернігівській областях.