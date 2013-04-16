У Криму посилюється вітер - синоптики попереджають про загрози

Український гідрометцентр попереджає про посилення вітру в Криму 17 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівниу Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

“Протягом найближчої доби ми чекаємо посилення швидкості вітру у Криму, в першу чергу на узбережжі і акваторії Чорного моря, до 25-30 метрів на секунду, що спричинить штормову погоду в акваторії моря, певні проблеми на узбережжі, певні проблеми з роботою портів. Висота хвилі може сформуватись на Чорному морі до 3 метрів, на Азовському - 1,5-2 метри”, - повідомив головний метеоролог країни.

За його словами, наразі максимальна швидкість вітру у Криму та Херсонській області вже становить 22 метри на секунду, а в Запорізькій і Донецькій - 20 метрів на секунду.

М.Кульбіда наголосив, що посилення вітру в Криму може спричинити об’єктові надзвичайні ситуації місцевого рівня.

Окрім того, він підкреслив, що посилення вітру призведе до підвищення рівня води на річці Дунай у районі міста Вилкове на Одещині, що призведе до підтоплення межевих територій.

Також метеоролог зазначив, що на території України продовжується весняне водопілля. Так, у верхній частині річки Дніпро рівень води щодоби зростає на 86-116 сантиметрів. На річці Прип’ять – на 3-14 сантиметрів на добу, на річці Десна – на 5-22 сантиметри на добу.

Разом із тим він наголосив, що максимальні рівні підйому води вже пройшли в цілому майже на всіх річках басейну Західного Бугу і рівень води на них поступово зменшується. За його словами, рівень води залишається на небезпечних відмітках наразі лише у Сокальському районі Львівської області.