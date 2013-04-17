Дачники знайшли авіабомбу на городі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Харківській області, снаряд було виявлено 15 квітня на території дачного кооперативу «Оріон».

Дачники під час механічної обробки ґрунту наштовхнулися на предмет, зовні схожий на хвостовик авіаційної бомби.

Рятувальники, які прибули на місце знахідки, встановили, що це авіаційна фугасна бомба ФАБ-250 (вагою 250 кг).

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Піротехнічна група провела розмінування та знешкодження цієї авіабомби на спеціальному підривному майданчику за межами селища Руська Лозова. Постраждалих немає.

Всього протягом доби на території Харківської області було знешкоджено, окрім даної бомби, ще 40 вибухонебезпечних предметів: 34 артснаряди та 6 мінометних мін.