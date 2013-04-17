Києву дали грошей на реконструкцію Поштової і нову станцію метро

Київ отримав з державного бюджету додаткові кошти на реконструкцію Поштової площі та будівництва метро на Теремки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державною адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

У зв’язку з цим, зазначив він, Київською МДА підготовлені на розгляд Київради пропозиції щодо внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Києва на 2013 рік.

Так, уточнив Р.Крамаренко, Києву виділено з державного бюджету 100 млн грн на реконструкцію Поштової площі, 96 млн грн на будівництво метро на ж/м Теремки та 11 млн грн – на будівництво комплексу водопостачання на ж/м Осокорки-Північні.

Крім того, за рахунок перерозподілу передбачаються кошти на виконання термінових завдань – у рамках підготовки до відзначення 1025-річчя Хрещення Русі виділені додаткові кошти на реконструкцію парку «Володимирська гірка» (8 млн грн), облаштування пішохідної зони від Пішохідного мосту до Поштової площі (10 млн грн), проектування реконструкції Паркової алеї з реконструкцією транспортного вузла на перетині Дніпровського узвозу та Дніпровського проїзду (1 млн грн), поінформував Р.Крамаренко.

Ще 10 млн грн буде направлено на будівництво школи у 6-му мікрорайоні житлового масиву Осокорки, а 6,5 млн грн – на реконструкцію доріг у селах Підгірці та Ходосівка, прилеглих до полігону відходів № 5.

«Сьогодні більшість замовників вже розпочали роботи і їхня вартість потребує деяких уточнень в межах виділених асигнувань з міського бюджету. Зокрема, в межах передбачених асигнувань виділено 38,7 млн грн для погашення заборгованості минулих років, щодо деяких об’єктів скоригована вартість проектних робіт. Крім того, у березні було прийнято розпорядження щодо розподілу коштів природоохоронного фонду. Із загального переліку 23 об’єкти – це роботи капітального характеру, на які передбачається спрямувати 40,4 мільйонів гривень», – пояснив Р.Крамаренко.