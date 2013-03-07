У Києва закінчуються гроші на реконструкцію Поштової площі

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку Дмитро Олійник.

«Якщо проїхати по Поштовій площі, великої кількості працівників, як і киплячої роботи, ви не побачите. Це пов'язано із заборгованістю перед підрядниками на 200 млн гривень. Саме тому роботи ведуться в уповільненому режимі. Через брак фінансування прийнято рішення не будувати естакаду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку", - розповів він газеті "Сегодня".

За словами Олійника, прийнято рішення відмовитися і від будівництва кільця розвороту біля початку Володимирського узвозу.