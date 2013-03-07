У Києва закінчуються гроші на реконструкцію Поштової площі
08:58, 07 березня 2013Суспільство
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У Києві через брак фінансування вирішили не будувати естакаду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку, як це було передбачено проектом реконструкції Поштової площі.
Нову естакаду на Поштовій площі нема за що будувати
Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань транспорту і зв'язку Дмитро Олійник.
«Якщо проїхати по Поштовій площі, великої кількості працівників, як і киплячої роботи, ви не побачите. Це пов'язано із заборгованістю перед підрядниками на 200 млн гривень. Саме тому роботи ведуться в уповільненому режимі. Через брак фінансування прийнято рішення не будувати естакаду з Володимирського узвозу на вулицю Набережно-Хрещатицьку", - розповів він газеті "Сегодня".
За словами Олійника, прийнято рішення відмовитися і від будівництва кільця розвороту біля початку Володимирського узвозу.
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