Україна і Китай домовилися про спільне виробництво тракторів

Так, Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова і компанії Citic Inernational Corporation co.ltd. і CHAINA YTO Inernational підписали угоду про виробництво та поставку в Україну тракторів YTO - ЮМЗ.

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У Китаї пройшли переговори між українськими виробниками, вченими, членами громадських організацій та керівництвом компаній Citic Inernational Corporation co.ltd. і CHAINA YTO Inernational. Українську делегацію очолював директор Департаменту інженерно-технічного забезпечення та сільськогосподарського машинобудування Мінагрополітики Олександр Григорович.

За результатами проведених переговорів було підписано угоду між ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. А.М. Макарова» і компаніями Citic Inernational Corporation co.ltd і CHAINA YTO Inernational з виробництва та постачання в Україну тракторів YTO - ЮМЗ. Також були визначені модельний ряд, обсяги виробництва та джерела фінансування.

Згідно з досягнутими домовленостями, китайська сторона сприятиме залученню урядових кредитних коштів для реалізації проекту.

Нагадаємо, раніше Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк заявив, що до 2017 року в Україні планується збільшити виробництво вітчизняних високопродуктивних комбайнів до 2500, а тракторів - до 12 800. А згідно з Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, планується удосконалити механізми державної підтримки придбання сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, особливо на умовах фінансового лізингу.