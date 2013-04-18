Антиофшорний закон пройшов парламентський комітет

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні комітету в середу.

«Ми рекомендуємо (парламенту - УНІАН) прийняти законопроект за основу, але з переліком зауважень – їх ми надамо вже на першому читанні, - які повинні бути змінені», - сказав голова комітету Віталій Хомутиннік.

Згідно з рішенням комітету, серед зауважень, зокрема, містяться пропозиції ввести в дію норми закону з 1 січня 2014 року з перехідним періодом для контрольованих операцій, а також про введення мораторію на накладення штрафів за порушення законодавчих норм терміном на 2 роки.

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У свою чергу, міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, який був також присутній на засіданні комітету, вітає рішення про передачу законопроекту на розгляд парламенту. «Ви бачили дискусію, і не було тих, хто був би проти цього законопроекту. Це рух системний», - сказав О.Клименко.

За словами міністра, він не заперечує проти дискусій щодо законопроекту. «Є дискусійні питання, які обговорюються. І ми не можемо ухвалити рішень без обговорення. У нас є прекрасний майданчик - інвестиційна рада. Давайте там обговоримо виникаючі пропозиції», - сказав міністр.

При цьому він наголосив, що ситуативного ухвалення важливих рішень не буде. «Забудьте практику, коли ми ситуативно з кишені дістаємо і ситуативно приймаємо закони», - сказав О.Клименко.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня в Міністерстві доходів і зборів України заявляли, що готові до розумного компромісу при обговоренні законопроекту про трансфертне ціноутворення, покликане скасувати практику використання офшорних схем у торгових операціях, але наполягають на швидкому ухваленні цього законопроекту.

У грудні 2012 року Державна податкова служба, яка ввійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWaterhouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при проведенні операцій між зв'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування.