Міндоходів хоче дістатися до офшорів на Кіпрі та в Швейцарії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів з посиланням на підсумки зустрічі міністра Олександра Клименка з представниками громадських і ділових кіл.

«Упровадження механізму трансфертного ціноутворення, який активно використовується в світовій практиці, підвищить інвестиційну привабливість України. Ми близькі до того, щоб уперше зробити реальний крок назустріч прозорості національної економіки і цивілізованому веденню бізнесу», - цитує прес-служба міністра.

За його словами, фахівці Міндоходів готові конструктивно працювати з представниками Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики і розглядати всі пропозиції депутатів, які не суперечать суті законопроекту. У числі таких пропозицій О.Клименко назвав можливість використання з 2013 року звичайних цін як бази для нарахування ПДВ відносно контрольованих операцій. «Ми також готові піти назустріч бізнесу і погодитися з тим, що до звіту можуть не додаватися первинні документи і їхні копії (у нинішній редакції ненадання документів карається штрафом – УНІАН). Але вони (документи – УНІАН) можуть бути затребувані за запитом податкової служби у разі проведення перевірки», – підкреслив міністр і додав, що в законопроекті є і ряд принципових позицій, на збереженні яких міністерство наполягатиме.

Зокрема, Міндоходів категорично не погоджується з пропозиціями обмежити контроль за трансфертним ціноутворенням тільки операціями з країнами, які мають юрисдикцію офшорів. На думку О.Клименка, таке послаблення змінює суть законопроекту, оскільки в цьому випадку безконтрольними залишаться території з низькими ставками оподаткування, що не мають формального статусу офшорних зон, але активно використовуються бізнесом для ухилення від сплати податків. Йдеться про Кіпр і кантон Цуг (Швейцарія).

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За розрахунками Міндоходів, у разі ухвалення законопроекту про трансфертне ціноутворення і його правильну імплементацію державний бюджет зможе одержати близько 20 млрд грн бюджетних доходів за три роки.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Державна податкова служба, що увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням при проведенні операцій між зв'язаними особами і при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік. Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власного бізнесу, що готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом операції, контрагентів, аналізом ризиків і обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми операції.

При цьому контроль, згідно із законопроектом, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у разі виявлення і підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни і умов торгівлі за різними операціями. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення і ухилення від сплати податків.

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У середині січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету міністрів.

У березні законопроект був переданий до Верховної Ради, проте Комітет з податкової і митної політики на своєму засіданні 3 квітня ухвалив рішення допрацювати його з урахуванням світового досвіду.