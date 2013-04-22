В Одесі скоєно напад на інкасаторський автомобіль: водій дістав поранення

В Одесі під час нападу, скоєного сьогодні, 22 квітня, було поранено водія інкасаторського автомобіля.

Як про це повідомили УНІАН у відділ зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, «завдяки оперативним діям співробітників міліції, злочинцям не вдалося заволодіти грошима. Під час нападу один зі зловмисників поранив водія автомобіля. Постраждалого доставлено до лікарні».

Черговий по місту за допомогою системи «Безпечне місто» Центру управління нарядами ГУМВС на місце пригоди орієнтував наряди та групи швидкого реагування, які несли службу в зазначеному районі. Спільними зусиллями правоохоронців одного зі зловмисників, який намагався втекти, затримали в районі парку Перемоги. В нього вилучено зброю травматичної дії системи Наган.

Як повідомили у відділі, всього затримано четверо осіб, які напали сьогодні на перехресті вул. Сегедська та вул. Армійська на автомобіль, в якому перевозилися гроші підприємства.

Затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеси.

Почато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНІАН, у Одесі сьогодні, 22 квітня, за «гарячим слідом» затримано зловмисників, які напали на інкасаторський автомобіль. У підозрюваних вилучено травматичну зброю й маски. Тривають слідчо-оперативні заходи.