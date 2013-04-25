Висока вода: на міжнародній трасі Одеса-Рені пелікани ловлять рибу (відео)

Із берегів вийшла річка Дністер, що загрожує підтопленням міжнародній трасі Одеса-Рені. Про це повідомляє ТСН.

Річка вихлюпнула на міжнародну трасу воду з рибою, на яку збіглися місцеві рибалки і злетілася ціла зграя пеліканів.

Люди ж тримають напоготові човни. Рятувальники намагаються заспокоїти . Кажуть, цьогоріч біди від води не чекають. Хоча про всяк випадок пам'ятки про те, як діяти під час стихійного лиха, роздають.

Навколо села Яськи щодень зводять захисну дамбу. Її довжина має сягнути 5 км, але грошей виділили тільки на будову її чверті. "Зараз ми працюємо над тим, щоб підняти цю дамбу на 1 м вище і укріпити її, щоб люди спокійно могли жити і не хвилюватися за те, що їхні оселі може затопити", - повідомив сільський голова Анатолій Гритенко.

Висока вода на Одещині може скоригувати і міжнародне транспортне сполучення. Якщо Дністер переллється через обидва боки траси Одеса-Рені, цю дорогу закриють.