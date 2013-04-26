Журналісти ТВі запропонували залучити «арбітрів» у переговори з керівництвом

Про це йдеться в поширеній заяві профспілкового осередку журналістів каналу.

Колектив заявляє, що протягом сьогоднішнього дня кілька разів пропонував розпочати переговори. Нове керівництво, досі не давши ствердної відповіді на пропозиції журналістів, наполягає на включенні до переговорного процесу депутата ВР Миколи Княжицького, який до обрання депутатом був керівником каналу.

Зі свого боку колектив запропонував залучити до діалогу в якості "арбітрів конфлікту" ряд громадських діячів та відомих журналістів.

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"Профспілковий осередок журналістів ТВі пропонує в якості арбітрів конфлікту, що виник, долучити головного редактора тижневика "Дзеркала тижня" Юлію Мостову, голову Незалежної медіа профспілки Юрія Луканова, академіка НАНу Мирослава Поповича, президента українського ПЕН-клубу Євгена Сверстюка, юриста Національної спілки журналістів Тетяну Котюжинську, директора Інституту медіа права Тараса Шевченка та голову Бюро Незалежних розслідувань Єгора Соболєва", - йдеться в заяві.

У той же час, новий генеральний директор каналу Артем Шевченко у своїй заяві сьогодні вчергове заявив, що канал залишиться об’єктивним і правдивим та повідомив, що ініційовано журналістське розслідування, яке має показати, хто є справжнім власником каналу ТВі.

"Ми гарантуємо вам, що і надалі будемо залишатися незалежним джерелом інформації. Ми не дозволимо зруйнувати телеканал. Інформуємо вас, що наш редакційний статут, як цього вимагає чинне законодавство зареєстровано у Національні раді з питань телебачення та радіомовлення України та розміщено на сайті телеканалу. Цей статут гарантує дотриманння принципів точності та об'єктивності подання інформації. Ми також підтримуємо необхідність оприлюднення інформації про кінцевих власників ТВі. Журналісти редакції програм "Знак оклику" та "Тендер-news" здійснюють власне розслідування останніх подій, результати якого будуть оприлюднені в ефірі", - йдеться в заяві Шевченка.