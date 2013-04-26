Тимошенко просить захистити телеканал ТВі

Колишній прем’єр-міністр України Юля Тимошенко просить опозицію та громадянське суспільство захистити телеканал ТВі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Канал ТВі – це остання барикада, останній форпост непідробної свободи слова в телевізійному просторі України. Все інше продано, перепродано, відшліфовано під поганий смак авторитаризму», - зазначила Ю.Тимошенко.

За її словами, сьогодні відносно ТВі розпочали операцію «Ліквідація». «Цей факт – найкращий індикатор того, куди ми рухаємося: до яких цінностей, до якої якості, до яких стандартів – в Європу чи в принципово інше місце», - вважає Ю.Тимошенко.

Вона переконана, що сьогодні «під загрозою знищення опинилося головне, що є на каналі – його колектив». «Той колектив, який не боявся проводити гучні розслідування та говорити правду в прямому ефірі, який не боїться відстоювати своє право на професію і зараз», - наголошує Ю.Тимошенко і просить всі опозиційні сили та громадянське суспільство захистити канал ТВі.

«Це буде наш тест на здатність відстояти хоча б залишки свободи в Україні», - упевнена Ю.Тимошенко.