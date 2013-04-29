ЗМІ: Помер чоловік Тіни Кароль

За інформацієюТСН, кілька днів тому співачка привезла чоловіка додому з Німеччини - лікарі сказали, що вони більше не можуть нічим йому допомогти. У 33-річного Огіра був рак шлунка.

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Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналась, що рік був важким для неї через важку хворобу чоловіка. Співачка тоді розповіла, що ситуація була настільки серйозною, що лікарі не давали жодних гарантій і одужання чоловіка стало справжнім чудом.

Нагадаємо, що Тіна Кароль стала дружиною Огіра в січні 2008 року, а в листопаді у них народився син Веніамін.