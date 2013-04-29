ЗМІ: Помер чоловік Тіни Кароль
16:45, 29 квітня 2013Суспільство
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У Києві помер чоловік співачки Тіни Кароль Євген Огір.
Огір помер у 33 роки. Фото: Медіаняня
За інформацієюТСН, кілька днів тому співачка привезла чоловіка додому з Німеччини - лікарі сказали, що вони більше не можуть нічим йому допомогти. У 33-річного Огіра був рак шлунка.
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Наприкінці 2012 року в інтерв'ю Каті Осадчій Тіна Кароль зізналась, що рік був важким для неї через важку хворобу чоловіка. Співачка тоді розповіла, що ситуація була настільки серйозною, що лікарі не давали жодних гарантій і одужання чоловіка стало справжнім чудом.
Нагадаємо, що Тіна Кароль стала дружиною Огіра в січні 2008 року, а в листопаді у них народився син Веніамін.
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