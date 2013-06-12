Помер свекор Тіни Кароль

Причину смерті батька Євгенія Огира (чоловік Тіни Кароль помер 28 квітня в віці 32 років через рак шлунка) в оточенні артистки не коментують, але відомо, що чоловік страждав хронічним захворюванням суглобів, повідомляє КП в Україні.

З причини поганого самопочуття батько Євгенія разом з дружиною переїхав з приватного будинку на Київському морі в квартиру в столиці ще за життя сина, а саму дачу продав.

Знайомі сім'ї співачки говорять, що літній чоловік дуже переживав після смерті Євгена і не зміг перенести страшну втрату.