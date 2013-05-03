Завтра Україну чекає 30-градусна спека

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, в суботу утримається мінлива хмарність, без опадів, лише в західних областях повсюди, а вдень також у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, під час грози подекуди пориви вітру і шквали 15-20 м/с.

Вітер південний з переходом у північно-західній половині на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 25-30°, у західних областях та на узбережжі морів 19-24°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 13-18°.

У Києві та Київській області вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/с, під час грози окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі по області 10-15°, вдень 25-30°; у Києві вночі 13-15°, вдень 27-29°.