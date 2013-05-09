Комуністи крокують Хрещатиком під наглядом Беркута

Близько тисячі прихильників Комуністичної партії України розпочали урочисту ходу Хрещатиком на честь Дня Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, представники КПУ та їхні прихильники вирушили від пам’ятника Володимиру Леніну на Бесарабській площі і прямують до Парку Слави, де разом з лідером партії Петром Симоненком покладуть квіти до Вічного вогню.

Проїжджа частина Хрещатика перекрита, а на тротуарах чергують співробітники міліції і спец підрозділу «Беркут». Вони не пускають відпочивальників на проїжджу частину вулиці. Колону учасників акції також супроводжують бійці «Беркуту».