Симоненко звинувачує ПР і опозицію у «плебейському бажанні»

Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко запевняє, що його політична сила й надалі наполягатиме на скасуванні пенсійної реформи, а також виступатиме проти ухвалення Житлового, Трудового кодексів і медичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Симоненко заявив сьогодні, виступаючи на мітингу на Європейській площі в Києві перед прихильниками КПУ на честь свята 1 Травня.

За словами Симоненка, у складі нинішньої Верховної Ради представлені олігархічні клани, які не дають можливості швидкого скасування пенсійної реформи.

«Але ми, комуністи, зробимо все, щоб ця реформа була скасована. Ми також зробимо все, щоб не була прийнята медична реформа», - сказав Симоненко, наголосивши при цьому, що КПУ не голосуватиме за запропоновані нові Трудовий і Житловий кодекси.

Водночас лідер КПУ закликав громадян України підтримати проведення референдуму про вступ України до Митного союзу, оскільки, на його переконання, входження України в таку структуру дозволить їй розв’язати багато наявних проблем.

Також Симоненко звинуватив Партію регіонів і опозицію в прагненні підписати угоду про асоціацію з ЄС, назвавши це «плебейським бажанням».

Також під час свого виступу лідер КПУ проінформував присутніх на площі про досягнення КПУ впродовж останнього року, зокрема, він навів низку прикладів, коли завдяки втручанню представників Компартії вдавалося примусити власників підприємств погасити борги із зарплати, а також зберегти деякі об`єкти соціального значення.

«Таким чином, товариші, цей рік ми з вами пройшли в боротьбі й добивалися результатів там, де була цілеспрямована робота», - наголосив лідер КПУ.