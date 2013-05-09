«Свободівці» пікетували урочистості до Дня Перемоги в Івано-Франківську

В Івано-Франківську сьогодні урочистості заходи до Дня Перемоги пікетували близько 100 активістів ВО «Свободи», які протестували проти використання червоних прапорів.

Як передає кореспондент УНІАН, на Меморіальному кладовищі, де поховані радянські солдати, які визволяли Івано-Франківськ (Станіславів до 1962 року – УНІАН), відбулися заходи з нагоди 68-ї річниці Великої Перемоги.

Митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир (Війтишин), митрополит Івано-Франківський і Галицький Української православної церкви (Київського патріархату) Іоасаф, владика Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Миколай (Сімкайло), священики Української автокефальної православної церкви біля Хреста пам’яті і примирення відслужили поминальну панахиду за загиблими у Другій світовій війні.

У заході взяли участь голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк і його заступники, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, ветерани, військовослужбовці, студенти, молодь, жителі міста, загалом понад 2 тисячі осіб.

Учасники урочистостей також поклали вінки і квіти до пам’ятника Матері Батьківщини. Жодних промов ніхто не виголошував. Присутні хвилиною мовчання під військовий салют вшанували пам’ять загиблих. Після цього в обласному музично-драматичному театрі імені Івана Франка відбувся святковий концерт. На будівлях державних установ вивішено тільки Державні прапори України.

Колона комуністів під охороною міліції прийшла на захід із великим плетеним вінком у вигляді п’ятикутної зірки з серпом і молотом, червоні прапори (близько двох десятків: КПУ, ВЛКСМ і Перемоги) розгорнули лише на меморіальному кладовищі.

Ще до початку заходу колона представників ВО «Свобода» прийшла висловити свій протест проти використання червоних прапорів, однак правоохоронці перекрили їм рух до Меморіального кладовища. На початку колони «свободівці» несли великі банери з написами: «Ні - прапорам окупантів!» та «Червоним прапорам – Ні!». Очолював колону, яка йшла з партійними і державними прапорами із чорними стрічками, з мегафоном народний депутат від «Свободи» Руслан Марцінків. Учасники пікету скандували: «Червоним прапорам – Ні!», «Серп і молот – смерть і голод!».

Міліція зупинила активістів «свободи» навпроти офісу Братства ОУН-УПА, тому вони також вигукували гасла на підтримку ветеранів УПА: «Слава Україні!», «Героям слава!».

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Івано-Франківська міська рада прийняла рішення про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав на території міста, яким заборонила розміщувати символіку неіснуючих та невизнаних держав (воєнізованих формувань) на будівлях та спорудах підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності в м. Івано-Франківську і рекомендувала не використовувати таку символіку в дні державних свят.

Окрім того, даним рішенням 9 травня в місті Івано-Франківську визнано Днем жалоби за загиблими у Другій світовій війні.

7 травня суд призупинив дію рішення міської ради «Про заборону розміщення символіки неіснуючих та невизнаних держав» у м. Івано-Франківську.