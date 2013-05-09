"Свобода" пояснила провал спроби заборонити радянську символіку

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Маркіян Лопачак, „вже було зібрано більше 50 підписів депутатів для скликання 8 травня позачергової сесії”, однак скликання позачергової сесії перебуває виключно у компетенції міського голови.

„Маємо такого мера! Стало вже доброю традицією, коли у Львові відбуваються резонансні події важливого значення, то міський голова Львова втікає у відпустку, або їде у відрядження!” – заявив Лопачак.

Він також зазначив, що Всеукраїнське об'єднання "Свобода" висловлює обурення рішенням Львівського окружного адміністративного суду, який задовольнив клопотання прокуратури міста про призупинення дії ухвал Львівської міської ради "Про заборону використання окупаційної символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території міста Львова" та "Про оголошення 8 травня у місті Львові Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни".

„Фактично, владний режим намагається засобами примусу зробити можливим проведення у Львові провокативних дійств під супровід тоталітарної людиноненависницької символіки. Оперативність, з якою "спрацювали" представники прокуратури та Львівського окружного адміністративного суду, підтверджує факт застосування "телефонного правосуддя", коли рішення суду ухвалюють не іменем Закону, а за прямою вказівкою з Банкової”, - заявив голова фракції.

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Він також підкреслив, що "Свобода" вживатиме всіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством України, „аби не допустити проведення сталінсько-гітлерівського шабашу в Львові”.

"Заяви політиканів-українофобів про святкування 9 травня та розгортання тоталітарних прапорів – символів сталінського та гітлерівського терору – ми розцінюємо, як провокацію", – наголосив голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді.

Як повідомила сьогодні прес-служба Львівської міської ради „міський голова Львова Андрій Садовий до 10 травня перебуватиме у відпустці. Відпустку він проводить разом із сім’єю на Закарпатті”.

У прес-службі Львівської мерії також уточнили, що відпустку Садовий взяв з 7 травня.

Торік міський голова Львова також був у відпустці 9 травня.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня Львівська міськрада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у м. Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території м. Львова». Також, 26 квітня аналогічне рішення щодо порядку відзначення 8 та 9 травня прийнято Львівською обласною радою.

Прокуратура міста Львова з’ясувала, що дані ухвали міськради суперечать законодавству і 3 травня внесла 2 позови до суду з вимогою скасувати частини ухвал Львівської міської ради.

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дії двох згаданих ухвал Львівської міськради від 25 квітня до розгляду їх по суті 29 травня.

Депутати Львівської міської ради від ВО "Свобода" ініціювали скликання на 8 травня позачергової сесії, щоб повторно заборонити радянську символіку в місті.