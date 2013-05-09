Янукович нагадує українцям про «святий синівський обов'язок»

Президент України Віктор Янукович обіцяє на гідному рівні відсвяткувати в цьому році 70-річчя звільнення Києва, а незабаром і 70-річчя звільнення України від фашистських загарбників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав у своєму виступі на урочистому зібранні з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

“Це великі дати в історії нашої країни, і держава зробить все необхідне, щоб вони були відзначені належним чином”, - сказав Президент.

Також він наголосив, що святим синівським обов’язком є необхідність пам’ятати про всіх загиблих і піклуватися про ветеранів.

Янукович підкреслив, що держава підтримує програми з пошуку і впорядкування поховань жертв війни в усіх регіонах.

“Вшановуючи пам’ять загиблих, ми робимо велику і святу справу, оскільки пам’ятаємо: без Великої Перемоги не було б вільної України”, - сказав Президент.