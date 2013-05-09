Януковича сьогодні чекають у парку Слави та Палаці "Україна"
09:38, 09 травня 2013Політика
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Сьогодні Президент України Віктор Янукович візьме участь у заходах з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
Як повідомляє прес-служба Президента, о 10.00 Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до Могили невідомого солдата (Київ, Парк слави).
Об 11.00 глава держави візьме участь в урочистому зібранні з нагоди 68-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні (Київ, вул. Велика Васильківська, 103, Національний палац мистецтв «Україна»).
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