У Львові двоє чоловіків помітингували з плакатом «Москалі – go homе»

У Львові сьогодні представники ветеранських організацій за участю ряду громадян та активістів ПСПУ на території Марсового поля та Пагорба слави під час заходів із вшанування полеглих під час Великої Вітчизняної війни розгорнули три копії прапора Перемоги.

Як передає кореспондент УНІАН, акції відбулися без інцидентів попри заборону суду проводити масові заходи.

Від самого ранку жителі Львова несли квіти до місць поховань полеглих воїнів.

Заплановані масові заходи і мітинг лівих сил були скасовані на виконання рішення Львівського окружного адміністративного суду, однак попри це на Марсовому полі та Пагорбі слави було відправлено панахиди, сюди йшли люди покладати вінки та квіти.

Представники як КПУ, так і ВО “Свобода” також були присутні на території Пагорба слави. Однак будь-яких інцидентів між ними не сталося.

Народний депутат від ВО «Свобода» Юрій Михальчишин підійшов у супроводі близько 10 молодих людей до групи ветеранів й особисто привітав Героя Соціалістичної праці, почесного голову обласної організації ветеранів війни Тимофія Махонюка.

За спостереженням кореспондента агентства, вперше за останні кілька років через кордони міліції до місць проведення заходів пропускали всіх без винятку бажаючих - як молодиків у спортивних костюмах, так і ветеранів.

Після завершення церемонії покладання квітів представниками обласної та міської влади на Пагорбі cлави з’явилися двоє чоловіків середнього віку та розгорнули плакати з написами: “Москалі – go homе”, “Фашизм дорівнює соціалізму, дорівнює смерті”. Особи, які розгортали плакати, були одягнені у футболки з написами “Не пора москалеві й ляхові служити”. Попри це сотні присутні на площі людей не відреагували на цю акцію. Кілька хвилин “помітингувавши”, чоловіки згорнули плакати і пішли.

Крім того, у місці проведення заходів група жителів Львова скандувала: “Героям слава! Смерть ворогам!”. Проте це залишилося без уваги з боку присутніх, які прийшли вшанувати полеглих визволителів Львова.

Як зазначив, звертаючись до присутніх на Пагорбі слави, почесний голова обласної організації ветеранів війни Махонюк, “сьогодні все відбулося напрочуд спокійно. Лише прикро, що влада заборонила нам, ветеранам, святкувати разом з усією країною”.

“День як день. Усе нормально. Сьогодні у Львові ненормально те, що влада побоялася взяти із собою на офіційні заходи прапор Перемоги. А нам заборонили проводити мітинг. Я воював не за прапор - це лише символ. Я воював за Україну. І коли мені сьогодні кажуть, що не можна піднімати прапор Перемоги, тоді в мене виникає питання: За яку ж я перемогу воював з першого дня війни?”, - заявив Махонюк.

Він також висловив свою позицію щодо офіційних заходів влади 9 травня у Львові. “Влада прибігла вранці скоро. Кинула квіти й побігла звідси. Не захотіли спілкуватися з людьми, які прийшли вшанувати пам’ять визволителів. Мабуть, боялися незручних питань. Я думаю, що я не за таку Україну воював”, - заявив Махонюк.

О 12.00 усі заходи у Львові в місцях, де традиційно ветерани і комуністи відзначають День Перемоги, завершилися.

До місць поховань продовжують підходити львів’яни з квітами. У декого були на грудях - георгіївські стрічки, дехто - у вишиванках. Усі вони зазначають, що вичекали, доки завершаться публічні заходи, а тепер хочуть покласти квіти до могил.

Як повідомив журналістам начальник ГУ МВС України у Львівській області, генерал-майор міліції Олександр Рудяк, сьогодні “міліція глобальних і великих порушень громадського порядку не побачила, представники політичних сил провокацій не вчиняли”.

За його словами, до 12.00 на Пагорбі слави було присутньо близько 2,5 тис. громадян, громадський порядок там охороняло “вдвічі менше міліціонерів”.