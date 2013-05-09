9 травня в Тернополі: «Парад переможців», бійка, димова шашка

У Тернополі в Парку слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода”.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку колоні, що рухалась алеєю в Парку слави в оточенні правоохоронців, дорогу перекрили народні депутати від ВО “Свобода” Олексій Кайда, Михайло Головко та Олег Сиротюк.

Заступник начальника обласного управління міліції з питань громадської безпеки Василь Облещук заявив, що постановою суду сьогодні уже скасовано рішення позачергової сесії міської влади про заборону використання у місті радянської символіки під час масових заходів.

Він також зазначив, що комуністи подали заявку на проведення заходу, а відтак мають право на проведення акції в Парку слави.

Разом з тим депутати під час спілкування з Облещуком з’ясували, що номер скасованого судом рішення міськради не повністю відповідає номеру прийнятого сьогодні міськрадою рішення. Вони наголосили, що таким чином рішення є чинним.

“На момент скасування судом сьогоднішнього рішення міської ради воно ще не було ніде оприлюднено. З того приводу, що суд скасовував документ, якого він навіть ще не мав, я уже звернувся в прокуратуру”, - сказав Кайда.

Депутати також наголошували, що проводять у Парку слави зустріч з громадянами і в разі перешкоджання їхній депутатській діяльності правоохоронцями нестимуть кримінальну відповідальність. Після цього народні депутати, депутати міської та обласної рад повернули до людей, які перекрили алею в Парку слави, і стали перед ними, взявшись за руки.

Співробітники спецпідрозділу міліції “Беркут”, які йшли перед колоною комуністів, прорвали «живий ланцюг» «свободівців».

А коли один з народних депутатів від “Свободи” почав бити по касках бійців спецпідрозділу, розпочалась сутичка, під час якої депутат отримав садна на обличчі, на ньому повністю порвали сорочку.

Кількох людей, які перешкоджали руху колоні комуністів, правоохоронці посадили в автозаки.

Комуністи провели свій захід біля Вічного вогню, а потім під скандування “Ганьба!” залишили Парк слави в оточенні великої кількості правоохоронців. По дорозі невідомі кинули в них шашкою з їдким димом.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Тернопільский окружний адмінсуд за позовом прокурора Тернополя Віталія Сідорова призупинив дію рішення міськради від 2011 року, яким у місті заборонено публічне використання радянської символіки. У позові йдеться, що даний документ суперечить вимогам Конституції та законам України і прийнятий з перевищенням наданих органу місцевого самоврядування повноважень.

Сьогодні, 9 травня, депутати Тернопільської міської ради на позачерговій сесії знову заборонили використання радянської та нацистської символіки під час масових заходів, а також розміщення радянської та нацистської символіки на будівлях у місті.

9 травня 2012 року у Тернополі в парку Слави виникла сутичка між правоохоронцями та депутатами міської й обласної рад від ВО «Свобода», які намагалися перешкодити комуністам провести ходу з прапорами КПУ.