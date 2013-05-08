У Тернополі містян запрошують на "Парад переможців"

Як передає кореспондент УНІАН, на листівках вміщено фотографії Вічного вогню в Тернополі, встановлення червоноармійцями червоного прапора над Рейхстагом у 1945 році та парад ветеранів а також представники обласного комітету КПУ закликають усіх не бути байдужими і прийти в парк Слави 9 травня, щоб віддати шану полеглим і взяти участь в «Параді переможців».

Водночас як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, жодних заявок від Компартії на проведення масового заходу у мерію не надходило.

В прес-службі міськради також зазначили, що на даний момент надійшла заявка від нардепів від ВО «Свобода» Олексія Кайди, Олега Сиротюка та Михайла Головка про проведення 9 травня в Парку слави прийому громадян.

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Як повідомляв УНІАН, 3 травня голова Тернопільської міської організації ВО «Свобода», депутат облради Роман Навроцький закликав правоохоронні органи не допустити провокацій у Тернополі під час святкування 9 травня. У своєму зверненні до прокуратури та управління МВС в області він наголосив, що в Тернополі рішенням міської ради від 8 квітня 2011 року заборонено публічно використовувати символіку радянського та нацистського режимів. Відтак закликав правоохоронців цього року не допустити порушення рішення міської ради.

9 травня 2012 року у Тернополі в парку Слави виникла сутичка між правоохоронцями та депутатами міської й обласної рад від ВО «Свобода», які намагалися перешкодити комуністам провести похід з прапорами КПУ до пагорба Слави.

У попередні роки під час парадів представників КПУ в Парку Слави на учасників параду нападали представники «Тризубу» або ВО «Свобода», щоб відібрати червоні прапори, іноді ці прапори молоді люди одразу ж спалювали.