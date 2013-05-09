Святкування Дня Перемоги в Херсоні не обійшлося без скандалу

У Херсоні відбуваються святкові заходи, присвячені 68-м роковинам Перемоги країн атигітлерівської коаліції над фашистською Німеччиною.

Як передає кореспондент УНІАН, відбувся урочистий парад центральними вулицями міста і мітинг біля монумента Невідомому солдатові в парку Слави.

Місцеві комуністи, як і обіцяли в ЗМІ, пішли своєю окремою колоною попереду всього параду. За словами першого секретаря Херсонського міськкому КПУ, депутата міської ради Алли Беліченко, «комуністи пішли разом з жителями міста, але окремою колоною», яку назвали «колонною переможців». У руках учасники цієї колони несли портрети своїх дідів, батьків, родичів, просто сусідів, які брали участь у Великій Вітчизняній війні.

Портрети для параду виготовили як в міськкомі КПУ, так і самі жителі Херсона.

Почався парад з площі Героїв Сталінграду. Херсонці колоною пройшли вулицями Ушакова і Перекопською.

Мітинг за традицією відбувся на схилі біля монумента Невідомому солдатові. Тут урочистим маршем перед присутніми пройшли військовослужбовці ракетної частини, співробітники підрозділів міліції, курсанти Морехідної академії і Морехідного училища рибної промисловості.

До присутніх із вітальним словом, зокрема, звернувся голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк, один з ветеранів і місцевий школяр.

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Не обійшлося без скандалу. Навіть під час мітингу херсонські комсомольці протестували проти недавнього перейменування вул Червонофлотської у вул. Богородицьку (на сесії міськради 24 квітня – УНІАН.). Цікаво, що молодих комуністів і їхніх старших товаришів не бентежить навіть той факт, що свою назву «Червонофлотська» вулиця одержала зовсім не на згадку про подвиг матросів під час Другої Світової війни, а за якимись ідейними міркуваннями ще в 20-х роках минулого століття. Комсомольці тримали в руках плакати; «Червонофлотці гинули, захищаючи Херсон», «Перейменування вулиць + націоналізм = фашизм!», «Мій дід боровся з фашистами, а де був твій, Зоя?! (Зоя Бережна, в.о. мера Херсона - УНІАН)».

Після офіційної частини урочистостей присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв і поклали квіти до Вічного Вогню.

У парку Слави всіх охочих пригощали гарячою армійською кашею, чаєм, а ветеранів війни - "наркомівськими 100 грамами".

У святковому параді і мітингу взяли участь щонайменше 25 тис. осіб.