Через сутичку в Тернополі затримали 6 осіб - міліція каже, що працювала ліктями

У Тернополі під час сутички в парку Слави правоохоронці затримали 6 осіб.

Про це кореспондента УНІАН повідомив заступник начальника обласного управління міліції з питань громадської безпеки Василь Облещук.

При цьому він спростував інформацію про те, що в один з автозаків потрапила жінка.

«Жінок наші працівники не чіпали - це принципово. Затримали тих осіб, які вчинили фізичне протистояння працівникам міліції. Щодо них буде складено протоколи і впродовж трьох годин їх відпустять», – пообіцяв Облещук.

Він також запевнив, що міліціонери діяли виключно в рамках закону.

«Наші працівники працювали лише ліктями, аби забезпечити прохід колони», – зауважив Облещук.

За його даними, громадський порядок в парку Слави сьогодні забезпечували співробітники всього Тернопільського гарнізону, в тому числі 6 райвідділів, бійці спецпідрозділів "Грифон" та "Беркут", співробітники ППС та внутрішньої безпеки.

«Завдяки оперативній відеозйомці ми ще з’ясуємо, хто саме кинув димову шашку в колону при виході людей з парку, і дамо цьому оцінку. Окрім цього, зафіксовано, як один з нардепів зірвав каску та маску з працівника спецпідрозділу», – зазначив Облещук.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Тернополі в Парку слави під час акції прихильників Комуністичної партії України «Парад переможців» виникла сутичка між правоохоронцями та народними депутатами від ВО “Свобода”.

Коли комуністи залишили Парк слави в оточенні великої кількості правоохоронців, хтось кинув у них шашку з їдким димом.