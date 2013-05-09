Сьогодні перепоховали останки понад 600 осіб, страчених НКВС

Як повідомили кореспондента УНІАН в Івано-Франківському обласному історико-просвітницькому товаристві «Меморіал» імені Василя Стуса, згідно із історичними даними, від рук співробітників НКВС загинуло понад 600 осіб, останки яких «меморіалівці» виявили й ексгумували в селі Пшеничники Тисменицького району.

Товариство «Меморіал» вважало за необхідне перепоховати їх саме сьогодні – 9 травня, щоб «нагадати суспільству про всі жахливі сторони радянсько-німецької дружби, радянсько-німецької бійні в роки Другої світової війни».

«Адже був знищений лише один тиран – гітлерівський. Інший же – сталінський – залишався і залишається безкарним, незважаючи на свої злочини проти людства і в період 1939-1941 рр, і в повоєнні роки. Свідченням цих злочинів є масове захоронення жертв НКВС в селі Пшеничники, де з більш як шести сотень знищених осіб 82 є дітьми».

Розкопки поховань та висновок незалежного судмедексперта засвідчили, що на тілах загиблих не було одягу.

Перепоховання останків загиблих за християнськими традиціями відбулося біля села Хом’яківка Тисменицького району. Неподалік дороги постане братська могила, на якій встановлять хрест, пройдуть поминальні заходи. У перепоховані взяли участь керівники і депутати Івано-Франківської обласної та міської рад, народні депутати від опозиційних фракцій, жителі прилеглих сіл, сотні небайдужих.

Довідка УНІАН. Активісти товариства «Меморіал» імені Стуса розпочали розкопки в Пшеничниках у 2010 році. На ексгумованих останках немає вогнепальних поранень і всі вони без одягу. Припускають, що для страти використовували електричний стілець. За даними «Меморіалу», загиблі були жителями тодішнього Станіслава (нині Івано-Франківська).