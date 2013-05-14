У Колесніченка кинули гамівну сорочку

Представниця «Коаліції учасників Помаранчевої революції» Катерина Кобко кинула в народного депутата України Вадима Колесніченкагамівну сорочку.

Інцидент відбувся сьогодні під час прес-конференції Колесніченка в УНІАН.

З будівлі УНІАН представницю КУПР вивела міліція.

Кидаючи гамівну сорочку, українською мовою активістка крикнула: «Примірте, вона вам до лиця».

На що народний депутат відповів: «Ви нормальна? залиште прес-конференцію».

Прес-конференція Колесніченка присвячена проблемам російськомовних батьків у Києві, які не можуть віддати своїх дітей на навчання до російськомовних класів.