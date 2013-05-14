У Колесніченка кинули гамівну сорочку
12:09, 14 травня 2013Політика
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Представниця КУПРу кинула в Колесніченка гамівну сорочку.
Катерина Кобко / Фото з Facebook
Представниця «Коаліції учасників Помаранчевої революції» Катерина Кобко кинула в народного депутата України Вадима Колесніченкагамівну сорочку.
Інцидент відбувся сьогодні під час прес-конференції Колесніченка в УНІАН.
З будівлі УНІАН представницю КУПР вивела міліція.
Кидаючи гамівну сорочку, українською мовою активістка крикнула: «Примірте, вона вам до лиця».
На що народний депутат відповів: «Ви нормальна? залиште прес-конференцію».
Прес-конференція Колесніченка присвячена проблемам російськомовних батьків у Києві, які не можуть віддати своїх дітей на навчання до російськомовних класів.
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