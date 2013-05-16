Кабмін схвалив законопроект про дозвіл купувати травматичну зброю

“Законопроект був схвалений з доопрацюванням”, - повідомили УНІАН у Секретаріаті КМУ.

Доопрацювати даний законопроект має Міністерство внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, розроблений Міністерством внутрішніх справ законопроект пропонує надати право громадянам, які досягли 18-річного віку, купувати "пістолети і револьвери (пристрої) вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони".

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Також норми документа передбачають, що відповідні дозволи будуть видавати уповноважені органи МВС та визначають підстави для анулювання дозволів та відмови у їх видачі.

Як відомо, зараз на травматичну зброю формально мають право народні депутати, близькі родичі працівників суду, правоохоронних органів та самі правоохоронці, особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, громадяни, які беруть участь у охороні громадського порядку та державного кордону, держслужбовці та журналісти.